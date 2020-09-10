В Екатеринбурге двухмесячный малыш попал в больницу, отравившись кислотой

Малыша на скорой увезли в ОДКБ№9 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция проводит проверку по поводу шокирующего случая, произошедшего с двухмесячным мальчиком. Ребенок попал в больницу с диагнозом «отравление лимонной кислотой».

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в медицинской службе, инцидент произошел 8 сентября на улице Краснолесья. Бригада скорой помощи доставила малыша в ОДКБ №9, а затем передала информацию о произошедшем в полицию.

- Сообщение по данному факту поступило в отдел полиции №4 УМВД России по Екатеринбургу. Сотрудниками полиции проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное решение, - рассказали «Комсомолке» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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