МЧС благодарит «Екатеринбурггаз» за сотрудничество

Главный инженер АО «Екатеринбурггаз» Иван Паслер Фото: АО «Екатеринбурггаз»

Главное управление МЧС России по Свердловской области выразило благодарность главному инженеру АО «Екатеринбурггаз» Ивану Паслеру за обеспечение безопасности в газифицированных жилых домах уральской столицы и эффективное сотрудничество.

«Не допустить аварии и уберечь жизни людей – наша с вами общая миссия. Просвещая жителей города и напоминая им правила пользования газом в быту, правила противопожарной безопасности, мы защищаем их от беды, формируем ответственность и создаем комфортную среду для жизни», - говорится в документе.

За безопасностью в газифицированном жилфонде сотрудники «Екатеринбурггаза» следят в круглосуточном режиме. Аварийно-спасательные бригады газовой службы оперативно устраняют утечки газа и не допускают ЧП, слесари службы домовых сетей проводят техническое обслуживание газового оборудования, поддерживают систему газоснабжения каждого дома в исправном состоянии. Специалисты службы подземных сетей следят за безупречной работой всех газопроводов города и газорегуляторных пунктов, а при малейшем отклонении от нормы – мгновенно устраняют неполадки.

В уральской столице активно ведутся ремонт и модернизация объектов газового хозяйства. Устаревшее газовое оборудование меняется на более современное, благодаря чему возрастает уровень безопасности всей системы газоснабжения.

Особое внимание уделяется работе с потребителями газа – проводятся специальные инструктажи и рейды безопасности. Аварии в газифицированных домах происходят чаще всего по халатности или невнимательности жителей. Практика совместных рейдов газовиков и МЧС доказала свою эффективность и будет продолжена.