На Урале иномарка насмерть сбила дедушку на мопеде

Фото: сообщество "Инцидент Каменск-Уральский"

Ранним утром 10 сентября в Каменске-Уральском, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП, в котором один человек погиб и еще один получил серьезные травмы. По предварительной информации, 50-летний водитель иномарки Hyundai во время поворота налево, на территорию Горбольницы №3, не уступил дорогу мопеду.

Мопедом управлял пенсионер, а его супруга находилась сзади на пассажирском сидении. Оба были в застегнутых мотошлемах. В итоге, от сильного удара 67-летний водитель мопеда погиб от полученных травм на месте, а его жену госпитализировали в больницу с переломом костей левой ноги.

Фото: сообщество "Инцидент Каменск-Уральский"

- Как пояснил водитель Hyundai, он не увидел движущийся ему навстречу мопед из-за яркого солнца, которое его ослепило, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Полицейские опросили всех участников аварии, а на участке организовали реверсивное движение. Госавтоинспекция еще раз призывает водителей к строгому соблюдению ПДД.

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