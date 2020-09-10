В Екатеринбурге снова продлили арест троице, обвиняемой в убийстве Ксении Каторгиной

Михаил Федорович оказался самым опытным членом банды, на его счету уже были судимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили арест трем фигурантам громкого дела об убийстве молодой мамы Ксении Каторгиной. Как рассказали «КП» в Ленинском районном суде Екатеринбурга, Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова останутся под стражей до 14 октября включительно. Такое решение суд принял по ходатайству следствия.

Эта шокирующая история произошла осенью прошлого года. 27-летняя Ксения Каторгина пропала после того, как поехала продавать свою подержанную Audi Q5. С тех пор девушка перестала выходить на связь. Молодую маму пять дней искали волонтеры и полиция. Но нашли уже мертвой: тело девушки бросили в коллектор, связав ей руки.

Позднее выяснилось, что Ксения договорилась показать свою иномарку потенциальной покупательнице. Это встреча и стала роковой. Вскоре по подозрению в убийстве молодой мамы задержали троих жителей Челябинской области. В ходе следствия выяснилось, что они сели в машину к Ксении под видом покупателей, а потом ударили ее шокером, стали бить ножом и душить. Шансов выжить у девушки уже не было.

Кстати, обвиняемые расходятся в своих показаниях, например, Михаил Федорович, который уже имеет богатый криминальный опыт, заявил, что самым активным участником расправы был 42-летний таксист Марат Ахметвалиев. Также Федорович пытается переложить вину и на свою 31-летнюю сожительницу Екатерину Меньшикову. Сам он уверяет, что участия в убийстве не принимал. Кстати, единственная девушка в банде в родном городе пыталась убить ножницами собственного дедушку. Правда, тогда опасный предмет в ее руки вложил именно Михаил Федорович. Мы подробно рассказывали из-за чего произошел этот конфликт.

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