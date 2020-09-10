Активисты Екатеринбурга собрали 13 тысяч подписей за прямые выборы мэра

Фото: "Народная инициатива" в Instagram

Активисты из «Народной инициативы» собрали среди жителей Екатеринбурга и ближайших городов 13 109 подписей за прямые выборы мэра. Сегодня с утра, 10 сентября, их отнесли в Заксобрание.

- Это огромная работа, и мы хотим поблагодарить каждого, кто собирал кубы, кто проверял паспортные данные, кто под диктовку писал идеальным почерком адрес своей прописки, - написали в соцсетях активисты.

Теперь представители Законодательного собрания Свердловской области должны проверить все подписи. Напомним, если больше 10 тысяч из них будут признаны достоверными, депутаты должны будут рассмотреть законопроект активистов на заседании.

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