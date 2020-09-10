На Среднем Урале от коронавируса умерли больше 500 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области официально зарегистрировали еще 14 смертей от коронавируса. Всего их в регионе уже больше 500 – 509. В сегодняшнюю сводку также попали 126 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+62).

Общее число зафиксированных в регионе заболевших – 26527.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжелое, 76 из них находится в реанимации, в том числе 49 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 414. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время уральским врачам удалось вылечить 20539 человек. Только за минувшие сутки из больниц выписали еще 59 пациентов.

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