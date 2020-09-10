Tele2 оценила потребление трафика в знаковых местах Екатеринбурга

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 проанализировал работу сети на территории самых популярных прогулочных зон города. Рекордный прирост трафика за период с середины июня по конец августа 2020 года оператор зафиксировал в Преображенском парке в Академическом районе – там пользование 4G-интернетом увеличилось в 4,5 раза год к году. Также трафик вырос в сквере у Драмтеатра.

Tele2 сравнила объемы потребления трафика в парках, скверах и на набережных городского пруда Екатеринбурга в период ограничений, связанных с пандемией. В июне-августе 2020 года свердловские абоненты Tele2 гораздо больше гуляли в городе, о чем свидетельствует общий рост показателей относительно прошлого лета.

Беспрецедентный прирост трафика оператор зафиксировал в Преображенском парке Академического района – спрос на гигабайты там увеличился в 4,5 раза. Лидирующие позиции рейтинга также занимает прогулочная зона около Ельцин Центра. За лето 2020 года на эту территорию пришлось на 66% больше трафика, чем в прошлом году в аналогичный период. Третьим по популярности прогулочным местом у абонентов Tele2 в Екатеринбурге стал Шарташский лесопарк, где недавно провели реконструкцию.

На четвертом месте в списке – сквер у Свердловского государственного академического театра драмы. Там трафик вырос на 53,7% год к году. Замыкают пятерку лидеров Шарташские каменные палатки — гранитные скалы-останцы близ озера Шарташ в Екатеринбурге – общий объем потребленного трафика на этой территории увеличился на 53,6% год к году.

Примечательно, что этим летом клиенты Tele2 стали реже выбирать в качестве места для прогулки Плотинку – ранее одно из самых популярных общегородских пространств, она показала отрицательный рост трафика год к году, и Центральный парк им. Маяковского.