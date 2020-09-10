Один человек ранен: на Урале лоб в лоб столкнулись две легковушки

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Минувшим днем, 9 сентября, на 243-м километре трассы «Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда» произошло серьезное ДТП, в котором пострадал один человек. По предварительным данным, 65-летний водитель легковушки «ВАЗ» ехал на большой скорости, не справился с управлением и вылетел на встречку. А там двигалась иномарка Nissan, за рулем которой сидел 65-летний водитель.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

- В результате аварии пострадал пассажир «ВАЗ», мужчина 48 лет. Бригадой скорой помощи его доставили в Центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Сейчас полицейские проводят детальную проверку и выясняют точные обстоятельства аварии.