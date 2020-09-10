Новый пассажирский павильон открылся на станции Когалым

Фото: ОАО «РЖД»

9 сентября губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и заместитель начальника Свердловской железной дороги Вячеслав Баскал осмотрели новый пассажирский павильон вокзального комплекса Когалым. Современное здание было построено за счет инвестиционной программы ОАО «РЖД» и на днях открыло свои двери для пассажиров.

Строительство объекта было обусловлено необходимостью расширения вокзального комплекса, чтобы обеспечить комфортное пребывание пассажиров в ожидании поезда. Павильон площадью 358 кв.м возвели между существующим зданием вокзала и платформой. В нем расположились современный зал ожидания на 100 человек, туалетные комнаты, кафе, VIP-зал, пост дежурного по вокзалу. Оборудованы камеры хранения багажа на 40 мест и зоны для зарядки мобильных устройств; установлено современное электронное табло с расписанием поездов. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться бесплатной точкой доступа Wi-Fi.

Особое внимание при строительстве было уделено созданию безбарьерной среды. Выходы в город и на платформу оснащены пандусами, дополнительными поручнями, нанесена тактильная разметка. Также для маломобильных пассажиров предусмотрен специальный санузел.

Фото: ОАО «РЖД»

Архитектурное решение нового терминала выполнено в едином стиле с фасадом вокзала. При строительстве использовались экологичные материалы, смонтированы энергосберегающие инженерные сети и светодиодное освещение. Пассажирам будет комфортно в любое время года – температурный режим регулируется в зависимости от погодных условий. На привокзальной территории оборудована пешеходная зона, установлено дополнительное освещение.

На вокзале установлены диспенсеры с антисептическими составами для обработки рук; специальные указатели информируют о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

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Ежесуточно через станцию Когалым проходят до 7 пар пассажирских поездов. Пассажиропоток – 300 человек в сутки.