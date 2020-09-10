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Стало известно, что употреблял Васильев в ночь перед аварией

По словам владельца угнанной машины, художник изрядно напился перед тем, как сесть за руль
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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По словам владельца угнанной машины, художник изрядно напился перед тем, как сесть за руль

По словам владельца угнанной машины, художник изрядно напился перед тем, как сесть за руль

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны новые детали по делу об аварии на Малышева. Владелец угнанной Kia Rio Никита Фомин рассказал во время допроса, что Владимир Васильев и его лучший друг Глеб Березкин были изрядно пьяны в ночь на 4 августа.

- У меня украли ключи из куртки. Я бы никогда не дал Васильеву ключи в таком состоянии. Он мешал все подряд: вино, коньяк, ликер. Утром мне позвонила его мать и попросила не писать заявления об угоне. Просила сказать, что я сам передал ключи, - передает слова Фомина источник в судебном процессе.

Сегодня, 10 сентября, в Екатеринбурге проходит очередное заседание по делу Владимира Васильева, который ранним утром 4 августа устроил смертельное ДТП на Малышева. Тогда погибли два человека - таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

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