Свердловчанку отправили в тюрьму за долги по алиментам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тугулыме, что в Свердловской области, под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в неуплате алиментов на ребенка. Еще в 2008 году ее обязали ежемесячно выплачивать деньги сыну до его совершеннолетия. При этом в 2018 году ее привлекли к административной ответственности и отправили на 90 часов обязательных работ за долги.

- Вместе с тем, достоверно зная о возложенной судом на нее обязанности по уплате алиментов, неоднократно уклонялась от исполнения судебного решения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, она задолжала больше 105 тысяч рублей. На этот раз ее отправили на семь месяцев в колонию-поселение.