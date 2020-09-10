В Краснотурьинске дан старт строительству обогатительной фабрики

Фото: Пресс-служба АО «Полиметалл УК»

Губернатор Евгений Куйвашев 9 сентября в Краснотурьинске дал старт строительству обогатительной фабрики ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» – предприятия, которое будет перерабатывать полиметаллические руды. Новая фабрика позволит создать 250 рабочих мест.

«Сегодня важный день для всего севера Свердловской области, для развития уральского горно-металлургического комплекса. Это пример эффективного партнерства власти и бизнеса, направленного на оздоровление экономики моногородов. Это новые рабочие места, дополнительные доходы и налоговые отчисления, ощутимый вклад в повышение качества жизни людей. Благодарю руководство предприятия за инициативность, стремление к высоким стандартам и ответственное отношение к будущему. Уверен, что сегодня мы заложили фундамент для успешного старта проекта и благосостояния жителей северных территорий области», – заявил Евгений Куйвашев.

Планируемая мощность фабрики – 450 тысяч тонн руды в год. Сырьем производство обеспечено на многие годы вперёд за счёт добычи из открытых и разведанных месторождений полиметаллических руд в Краснотурьинске, Карпинске и Ивделе.

«Краснотурьинск-Полиметалл» является резидентом территории опережающего развития Краснотурьинск. После выхода предприятия на проектную мощность ожидаемый объём налоговых отчислений, как ожидается, превысит 450 миллионов рублей.

Сейчас базовым активом «Полиметалла» в Краснотурьинске является золотодобывающее производство «Золото Северного Урала». Предприятие успешно работает более 20 лет, за этот период произведено около 75 тонн золота. Евгению Куйвашеву показали готовую продукцию – слиток из золотосеребряного сплава.

По словам директора уральского филиала АО «Полиметалл УК» Андрея Новикова, на предприятии применяются современные технологии и оборудование, позволяющие эффективно осваивать недра, а также минимизировать воздействие на окружающую среду.

«Предприятие обеспечено золотосодержащими рудами на ближайшие 10 лет, также продолжаются работы по поиску и разведке новых месторождений. У нас работает более 600 человек, еще около 200 человек постоянно задействованы в подрядных организация по схеме аутсорсинга. Мы обеспечиваем стабильную выплату заработной платы и предоставляем обширный пакет социальных гарантий», – сказал Андрей Новиков.