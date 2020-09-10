Стало известно, как Васильев угнал у друга Kia Rio

Никита Фомин и его адвокат Антон Мазов Фото: Олег ГАЛИМОВ

Сегодня, 10 сентября, в Екатеринбурге продолжается рассмотрение дела художника Владимира Васильева, который летом прошлого года устроил жуткую аварию на улице Малышева. Тогда погибли два человека - таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

Помимо прочего, Васильева обвиняют в том, что он угнал у друга Никиты Фомина автомобиль Kia Rio. Тот сегодня на заседании рассказал, как это произошло.

Во время допроса Фомин заявил, что Владимир Васильев и Глеб Березкин выпивали. Всего в ту ночь «отдыхали» семь человек. - Пили на квартире у меня все, - рассказал в суде Никита Фомин, владелец Kia. - Я был жутко пьяный, Васильев и Березкин тоже. Они вышли на улицу, сказали что за сигаретами. Потом позвонил Глеб, сказал, что они разбились. Я стал искать ключи в сумке и куртке, но не нашел.