На фасаде дома на Эльмаше появился гигантский Уральский Гефест

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

В Екатеринбурге на фасаде дома на Красных Командиров, 16 появился гигантский Уральский Гефест. Его создал художник-монументалист из города Вязники Кирилл Ведерников. На сегодняшний день это самая большая его работа. Образ кузнеца стал для автора аллегорией уральской индустриальной культуры.

Художник приехал на фестиваль «Стенограффия», чтобы выполнить одну из самых сложных работ в своем творчестве. Он признался, что поверхность фасада оказалась очень непростой: «Это была текстурная стена, в которую приходилось «втирать» краску».

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

- Художник рисовал Гефеста кистью, а не привычным для уличного искусства баллоном с аэрозольной краской, поэтому работа шла медленнее, - заметили в пресс-службе фестиваля. – Тем не менее, поверхность для рисунка выделяется своей интересной архитектурной формой — тремя выступами-прямоугольниками на фасаде дома. По композиции работы: справа расположен — покровитель кузнечного ремесла Гефест, а слева — заводские трубы, намекающие на рабочий район города. Центральная фигура — портал с элементом огня.

По словам самого художника, прохожие реагировали очень положительно и благодарили за такую масштабную работу.

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"