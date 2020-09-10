Свердловчанка поссорилась с подругой и набросилась на нее с ножом

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Вечером 6 сентября в полицию Верхней Салды, что в Свердловской области, поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Металлургов убили женщину. На место выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила у 34-летней погибшей на шее колото-резанную рану в области шеи.

- Тревожное сообщение поступило в дежурную часть местного отдела ОВД от знакомой погибшей. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД РФ «Верхнесалдинский» задержали подозреваемую «по горячим следам» - она не стала отпираться и созналась в том, что натворила, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Оказалось, что подозреваемая и раньше не дружила с законом и уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. По словам пресс-службы СКР по Свердловской области, теперь ей грозит до 15 лет колонии.

- Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, с участием обвиняемой проведена проверка показаний на месте, в ходе которой задержанная детально рассказала об обстоятельствах убийства, - добавили в ведомстве. – По уголовному делу также назначен комплекс необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.