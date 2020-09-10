В Березовском из горящего дома спасли 35 человек

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Минувшей ночью, 10 сентября, в Березовском, что в Свердловской области, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили тревожный вызов в 04:31 о том, что на улице Толбухина загорелась квартира.

- На площади пять квадратных метров повреждено домашнее имущество на кухне в квартире, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На место выехали восемь спасателей на трех спецмашинах. По лестницам из горящего дома экстренно эвакуировали 35 человек, включая пятерых детей. К счастью, все остались целы и невредимы. В огнем удалось справиться уже через 10 минут. В 05:37 спасатели закончили разбирать сгоревшие конструкции.