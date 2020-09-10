89% уральцев никогда не сталкивались с харассментом на работе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики HeadHunter решили прости онлайн-опрос среди 8447 соискателей из разных регионов России, включая и Свердловскую область, чтобы выяснить, сталкивались ли они с сексуальными домогательствами на работе.

И оказалось, что 89% всех опрошенных свердловчан никогда не имели дела с харассментом на текущем или последнем месте работы. Еще 6% упомянули о нежелательных прикосновениях, 4% опрошенных выслушивали в свой адрес высказывания или оскорбления, а еще 3% свердловчан принуждали к интимной близости.

- С другой стороны, 85% соискателей из Свердловской области сообщили, что им ничего не известно о случаях сексуальных домогательств в отношении коллег, - заметили в пресс-службе HeadHunter. – Среди остальных 9% уральцев знают об оскорблениях и неприличных высказываниях в адрес других сотрудников.

Еще 5% знают о нежелательных прикосновениях по отношению к своим коллегам, 3% - о требовании «излишней сексуальности» - например, развратнее одеваться или вести себя. Еще 1% опрошенных рассказали, что знают о случаях изнасилований на работе. На логичный вопрос о том, наказывали ли как-то виновных, 85% уральцев ответили, что нет. В основном, дело заканчивалось выговором и увольнением (всего в 4% случаев). Уголовные дела были возбуждены лишь в 1% случаев.