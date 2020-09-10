Дожди и похолодание: погода в Екатеринбурге на конец недели

Конец недели будет дождливым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под конец недели в Екатеринбург придет несущественное похолодание и небольшой дождь. Так что, выходя из дома, не забывайте взять с собой зонтик или дождевик. Рассказываем подробнее о прогнозе синоптиков Уралгидрометцентра.

В четверг, 10 сентября, будет переменная облачность, днем пройдет небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до отметки в +20…+22. Ветер южный 4-9 м/сек.

В пятницу, 11 сентября, будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Температура поднимется до +19…+21. Ветер южный 5-10 м/сек.

В субботу, 12 сентября, погода останется такой же, но чуть похолодает – до +15…+17. Ветер юго-западный 5-10 м/сек.

В воскресенье, 13 сентября, ожидается переменная облачность и дождь. Температура останется прежней – до +15. Ветер западный 5-10 м/сек.