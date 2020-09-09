В свердловской Областной детской клинической больнице открылся кабинет компьютерной томографии

Ключевыми преимуществами нового оборудования являются снижение звукового шума Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловской Областной детской клинической больнице сегодня начал работать новый кабинет компьютерной томографии. Как рассказал главный врач ОДКБ Олег Аверьянов, одно из ключевых преимуществ нового оборудования - это снижение звукового шума, по сравнению с предыдущими технологиями. Кроме того в томографе есть информация о сканируемом объеме до начала процедуры, что дает возможность настраивать аппарат и оптимизировать дозу облучения в соответствии с индивидуальными особенностями пациента.

В новом томографе есть информация о сканируемом объеме до начала процедуры, что дает возможность настраивать аппарат и оптимизировать дозу облучения Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Этот аппарат предназначен для более точной диагностики. Кроме того он более безопасный для пациентов. Также этот аппарат облегчает работу врачей. Он находится в диагностическом корпусе и большой плюс, что пациенты поликлиник не должны будут заходить в стационар. Это очень важно с эпидемиологической точки зрения, - рассказал Олег Аверьянов.

В помещении, где установлен томограф, заранее сделали «защиту» от рентгеновского излучения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В помещении, где установлен томограф, заранее сделали «защиту» от рентгеновского излучения и усилили перекрытия для снятия вибрационных помех и обеспечения точности исследований.

Новый томограф находится в диагностическом корпусе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Областной детской клинической больницы есть еще один кабинет компьютерной томографии. Ежегодно здесь проводится более семи тысяч исследований пациентам от 0 до 18 лет.