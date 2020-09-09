Названа причина прекращения поисков пропавших под Нижним Тагилом пенсионеров

Олег Голишев и Юрий Фадеев так и не вышли на связь. Фото: поисковый отряд "Скорпион"

В Нижнем Тагиле прекратили поиски двух пенсионеров, которые пропали в лесу еще в 20-х числах августа. Об этом изданию TagilCity.ru сообщили в поисковом отряде «Скорпион».

70-летний Юрий Фадеев пропал в деревне Волчевка 24 августа после того, как ушел в лес. Мужчина был не совсем здоров, недавно он перенес инсульт. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

70-летний Олег Голишев пропал еще 21 августа у поселка Синегорский. Он отправился за грибами вместе с родственниками, а потом потерялся. Через двое суток мужчина выходил к часовне в 10 километрах от места исчезновения, однако вернулся в лес, чтобы отыскать свой автомобиль. На следующий день в лесу нашли ведро с грибами, но мужчину обнаружить так и не удалось.

- Поиски пока прекращены. Мы прочесали все квадраты в этих местах, использовали все зацепки. Поиски прекратили временно до появления новой информации, - рассказал руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.