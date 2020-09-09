В Екатеринбурге за пять лет построят больше 20 школ

Одна из новых школ, которая начала принимать учеников в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается реконструкция и строительство новых школ. К 1 сентября в столице Урала начали принимать школьников пять реконструированных учебных заведений. Об этом рассказала заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева. Юные екатеринбуржцы пошли получать знания в обновленное здание школы № 43 на 600 мест в Кировском районе, здания школ № 49 на 575 мест и № 81 на 550 мест в Орджоникидзевском районе.

Кроме того к началу учебного года открыли три новых здания. Принимать учеников начала школа № 79 на 1200 мест в Верх-Исетском районе, школа № 215 «Созвездие» на 1000 мест в Чкаловском районе и пристрой к школе № 181 на 600 мест в Ленинском районе.

Также Екатерина Сибирцева рассказала о реализации программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях до 2025 года. В городе за пять лет планируют построить больше 20 школ. Рассказываем, в каких районах они появятся.

Сейчас разработана проектно-сметная документация на шесть зданий школ - три школы в Кировском районе и по одной школе в Верх-Исетском, Железнодорожном и Октябрьском районах. В стадии проектирования находятся 13 зданий школ – четыре школы в Чкаловском районе, по две школы в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах и по одной школе в Верх-Исетском, Железнодорожном и Орджоникидзевском районах. В стадии строительства и капитального ремонта находятся восемь зданий школ – по три школы в Верх-Исетском и Орджоникидзевском районах и по одной школе в Кировском и Ленинском районах.