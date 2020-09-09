Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Екатеринбурге будут судить преступную группировку, которая инсценировала ДТП на улицах города, а затем незаконно получала выплаты в страховых компаниях. Таким образом они «работали» с 2017 года. Всего в группировке было задействовано восемь человек. Их обвиняют в совершении 15 преступлений в сфере автострахования. Предполагаемый ущерб от их деятельности составляет свыше 4 миллионов рублей.

- В состав группы входили Веретнов, Кожевников, Пошехонов, Маслов, Козлов, Бекбоев, Зулумбеков и Маманов, двое последних от следствия скрылись и сейчас объявлены в федеральный розыск, - рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. - В организации обвиняется бывший юрист коммерческой структуры, долгое время занимавшийся оказанием помощи людям, попавшим в аварию.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Преступной группе 11 раз удалось получить деньги от страховых компаний. Еще 4 случая расцениваются как попытка хищения. С целью инсценировок ДТП злоумышленники приобрели 10 битых иномарок: пять Mercedes, два Nissan, BMW, Honda Accord и Dodge Caravan. Задержали подозреваемых в мошенничестве с 21 августа по 3 сентября. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.