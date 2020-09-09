Уральцев, которых бесплатно проверяли на антитела к коронавирусу, протестируют повторно

Тест на антитела к коронавирусу возьмут у трех тысяч волонтеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Роспотребнадзор повторно протестирует уральцев на антитела к коронавирусу. Анализ будут брать у тех же волонтеров, что и в первый раз - это более трех тысяч человек из восьми городов региона.

- Данное проспективное исследование будет проведено в несколько этапов и позволит оценить наличие и устойчивость иммунитета у населения Свердловской области, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

По итогам первого этапа исследования антитела к коронавирусу были обнаружены у 12,4% волонтеров. Ранее мы рассказывали, по какому принципу отбираются кандидаты для тестирования.