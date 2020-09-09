Взбодрились между парами: в Уральском институте управления 150 студентов вышли на зарядку

9 сентября во многих странах отмечают День красоты. Фото: пресс-служба Уральского института управления
В Екатеринбурге первокурсники Уральского института управления – филиала РАНХиГС устроили массовую зарядку. В ней приняли участие 150 студентов.
- С 1995 года девятое сентября отмечается во многих странах как всемирный День красоты. В Екатеринбурге первокурсники Уральского института управления – филиала РАНХиГС провели в полдень массовую студенческую зарядку, желая напомнить друг другу, преподавателям и прохожим, что физкультура и спорт это не только мир, но и красота, - рассказали в пресс-службе вуза.
Для зарядки выбраны упражнения, которые позволяют расслабиться после длительного сидячего положения. Фото: пресс-служба Уральского института управления
Упражнения под бодрую музыку демонстрировали старшекурсники из спортивного клуба «Прайд» Егор Бахмисов (председатель клуба), Мария Поспелова и Никита Шихов. Кстати, 15 сентября «Прайду» исполняется 8 лет. Это один из самых сильных и влиятельных студенческих спортивных клубов Екатеринбурга.
В разминке поучаствовал и директор Уральского института управления, доктор экономических наук Руслан Долженко. Фото: пресс-служба Уральского института управления
Председатель клуба уточнил, что для зарядки выбраны упражнения, которые позволяют расслабиться после длительного сидячего положения. Таким способом студентов решили взбодрить между парами.
В разминке поучаствовал и директор Уральского института управления, доктор экономических наук Руслан Долженко.