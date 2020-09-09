На Урале убийцу бабушки нашли по отпечаткам пальцев на бутылке пива

Парню дали 9,5 лет колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арамили, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в убийстве 81-летней бабушки. Все произошло днем 23 августа прошлого года. В одной из квартир по улице Энгельса было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти: с черепно-мозговой травмой и колото-резанным ранением.

Следователи сразу же завели уголовное дело, в помощь подключили криминалистов регионального СК.

- При отработке ряда выдвинутых версий и тщательном осмотре места происшествия на чердаке многоквартирного дома, где произошло убийство, следственной группой были обнаружены три пустые бутылки из-под алкогольных напитков, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – По каждому из них следователь СК назначил дактилоскопические судебные экспертизы.

В итоге, исследования отпечатков пальцев показали, что следы, обнаруженные на трех бутылках, принадлежат трем разным людям. Все они попали в круг подозреваемых. В итоге, одного из «владельцев» отпечатков поймали. Им оказался ранее не судимый молодой человек, до этого не знакомый с пенсионеркой и оказавшийся в ее доме практически случайно.

Оказалось, что в тот день парень решил отдохнуть у озера и выпить пива. Не дойдя до водоема, он залез на чердак одного из домов, где откупорил бутылку и стал курить. А несколькими этажами ниже в свою квартиру заходила бабушка. Она почувствовала запах и сделала парню замечание. Молодой человек к тому моменту уже достаточно опьянел и, не отвечая за свои действия, с кирпичом набросился на пенсионерку. После чего, когда бабушка была мертва, сбежал.

В итоге, суд назначил ему 9,5 лет колонии строгого режима.