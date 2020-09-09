В Екатеринбурге впервые покажут «летающие» танки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» уже в эту субботу, 12 сентября, танкисты ЦВО впервые покажут «полет» сразу трех танков Т-72Б3М. Каждый из них – весом под 40 тонн. Экипажи машин выполнял одновременный разгон, прыжок с трамплина и синхронный выстрел в фазе полета из 125-мм пушек.

- Действия «летающих» танков поддержали многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8 и Ми-24, - уточнили в пресс-службе ЦВО.

Такие показательные выступления пройдут на полигоне в честь Дня танкиста. Посмотреть на шоу смогут все желающие – для этого организаторы организуют бесплатную доставку на полигон автобусами.

СПРАВКА «КП»

День танкиста ежегодно отмечают во второе воскресенье сентября, начиная с 1946 года. Свое начало праздник берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднованием. День танкиста включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.