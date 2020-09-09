Как правильно тратить деньги и приумножить их: советы эксперта

Деньги нужно уметь экономить и правильно распределять Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 сентября 2020 года в России отметили День финансиста. Этот праздник касается любого потребителя, потому что каждый из нас должен уметь не только зарабатывать, но и рационально тратить свои средства.

Научный руководитель Центра финансовой грамотности Свердловской области Максим Марамыгин дал несколько советов на счет того, как правильно распределять свои деньги. Об этом эксперт рассказал в эфире телекомпании ОТВ.

1. Не надо влезать в то, чего не понимаешь. Это касается сложных финансовых инструментов, в которых обычный потребитель не разбирается.

2. Не нужно подписывать договора на сомнительных условиях. Это касается заманчивых кредитов и микрозаймов. Часто за красивыми словами стоят драконовские комиссии и штрафы.

Если у вас появились свободные деньги, то есть два основных варианта для их вложения.

1. Можно держать деньги в банке на депозите под небольшой процент, снять их можно в любое время.

2. Можно выйти на финансовый рынок, но там никто ничего не гарантирует. Это как в бизнесе: можно «выстрелить», а можно уйти в минус.

С чего начать на финансовом рынке? Если есть свободная сумма, то лучше обратиться в инвестиционную компанию или через банк к брокеру. Первый год лучше поработать так, смотреть за работой брокера, его операциями, в какие бумаги он входит.

Не стоит обращаться в сомнительные компании, сулящие баснословные прибыли. Это не возможно, человек может потерять все средства.