В Екатеринбурге уничтожили 200 килограмм «сомнительных» шампиньонов

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Сегодня, 9 сентября, уральские таможенники вместе с представителями регионального Управления Россельхознадзора отправились на овощебазу. В ходе рейда они выявили 200 килограмм шампиньонов сомнительного происхождения. Когда у владельца товаров спросили, откуда груз, он не смог подтвердить – на грибы отсутствовали документы, которые бы подтверждали страну происхождения, а также маркировка.

- Продажа товаров неустановленного происхождения и сомнительного качества на внутреннем рынке несет угрозу здоровью населения, - рассказала начальник таможенного контроля Екатеринбургской таможни Юлия Трифонова. – С момента введения ограничительных мер это первое крупное совместное изъятие некачественной продукции на внутреннем рынке.

В соответствии с законодательством РФ грибы изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов.