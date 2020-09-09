В парке Маяковского в Екатеринбурге заменят колесо обозрения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, в парке Маяковского директор Екатерина Кейльман планирует заменить колесо обозрения. На сайте ЦПКиО опубликована полная информация о конкурсе, победителя выберут уже 1 октября.

Предложения партнеров будут рассматриваться по нескольким параметрам: предлагаемая локация, технические характеристики, благоустройство, финансовое предложение и сроки готовности.

Согласно официальному сайту парка, подать заявку на участие в конкурсе можно до 23:59 28 сентября. А до 13:00 29 сентября всем участникам вышлют приглашения на презентацию своего проекта.