В Екатеринбурге несколько трамваев временно изменят маршрут

В Екатеринбурге несколько трамваев пойдут по другому маршруту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге до 13 сентября закрывается движение трамваев по улице Белореченской от остановки «Московская» до трамвайного кольца на «Волгоградской». Это связано с ремонтными работами на теплотрассе.

Из-за перекрытия временно меняются трамвайные маршруты 1, 3, а маршруты 21 и 26 временно прекращают движение.

Трамвайный маршрут №1: будет идти от Вторчермета по 8 Марта, Московской, далее – по Верх-Исетскому бульвару и до станции ВИЗ.

Трамвайный маршрут №3: ЦПКиО – Луначарского – Челюскинцев – Московская – Верх-Исетский бульвар, кольцо на станции ВИЗ и обратно по такому же маршруту до ЦПКиО.