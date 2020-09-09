В Екатеринбурге закончили фиолетовую линию, из-за которой казаки обидели волонтера «Стенограффии»

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

В Екатеринбурге фестиваль «Стенограффия» закончил наносить фиолетовую разметку в центре города. Такая линия – это специальный путеводитель по стрит-артам, созданным в рамках фестиваля за все годы его существования. Маршрут протяженностью около девяти километров объединяет 29 объектов уличного искусства.

- Линия создавалась горячим и холодным пластиком в течение трех недель. Начать путешествие можно с любого места, так как линия закольцована, - уточнили в пресс-службе фестиваля.

На пути линии можно встретить надписи «Открой город – открой искусство», «Street art line» и другие, а у каждого арт-объекта находится табличка с краткой информацией о нем. На самой линии нанесены QR-коды, сканировав которые, можно прочитать о художнике и сути работы.

По словам организаторов «Стенограффии», из фестиваля 2020 года в линию вошли объекты: «Гордый фонарь», «Красный человечек» и две работы на киосках в рамках проекта «Ночная галерея» и другие.

Кстати, именно из-за этой фиолетовой линии пару дней назад в Екатеринбурге произошел конфликт между волонтером фестиваля и казаками. Последние вышли на улицы города, чтобы искать представителей ЛГБТ-сообщества, и случайно приняли девушку-волонтера за него.