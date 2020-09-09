Екатеринбургу подарят 12-часовой музыкальный марафон

В Екатеринбурге 12 сентября с 12 до 24 часов пройдет масштабный музыкальный марафон, посвященный первому году работы «Синара Центра».

В самом центре ИА «Уральский меридиан» рассказали, что за год заведение посетили 63 тысячи человек, в нем провели 120 мероприятий, включая 27 выставок, 58 концертов и спектаклей.

Вход на музыкальный марафон будет бесплатным, но с регистрацией через официальный сайт Синара Центра. 12 сентября здесь выступят «Екатерининский оркестр», группа «Солнцеворот», Netakie и шоумен Сергей Суховеев.