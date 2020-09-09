За сутки на Среднем Урале подтвердились еще 12 смертей от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие стуки в Свердловской области подтвердились еще 12 смертей от коронавируса. Всего в регионе их, таким образом, 495. В сегодняшнюю сводку также попали 115 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+52).

Общее число заболевших в регионе составляет 26401.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находится в реанимации, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГБК №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 384. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Кроме того, за все время пандемии уральские медики сумели вылечить 20480 человек. Только за сутки из больниц выписали 56 уральцев.

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