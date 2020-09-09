Уралец заплатит 160 тысяч за убийство лося Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В сентябре прошлого года житель Сухого Лога, что в Свердловской области, Павел, не имея документов на право охоты, убил молодого лося в возрасте до года. Это произошло в лесу в двух километрах от деревни Маханово. На мужчину завели уголовное дело и оштрафовали на пять тысяч рублей. При этом в суде признали, что животному миру был причинен значительный ущерб.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области обратился в суд с иском и потребовал взыскать с охотника 1,1 миллион рублей. Требования были удовлетворены лишь частично.

- С Павла в доход бюджета МО Камышловский муниципальный район взыскан ущерб, причиненный незаконной добычей объекта животного мира, в размере 160 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Этим же решением суда с ответчика в доход бюджета ГО Сухой Лог взыскана госпошлина в сумме 4 400 рублей.

Решение попытались оспорить в Свердловском облсуде, однако апелляцию оставили без внимания.