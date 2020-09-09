В Свердловской области стартовал отопительный сезон 2020

Отопительный сезон не за горами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область на 95% готова к отопительному сезону 2020 – 2021 годов. Паспорта готовности есть у 26 225 жилых строений, это 79% от всего жилого фонда региона. Полностью подготовлены к работе 1500 котельных.

На севере регионе – в поселке городского типа Пелым отопление стали подключать еще в начале сентября. В остальных населенных пунктах региона отопление начнут подключать с середины месяца. Главы муниципальных образований уже начали подписывать соответствующие постановления.

В Первоуральске социальные и административные учреждения начнут подключать к теплу 14 сентября, а в Нижнем Тагиле – 15 числа. Графики подключения уже утверждены и подписаны. Сначала отопление дадут в детские сады, школы, больницы, а потом начнут обогревать жилой фонд. Об этом сообщает региональное министерство энергетики и ЖКХ.

В Екатеринбурге также отопление начнут давать в социальные учреждения с середины сентября. Подключение жилого фонда завершится в первых числах октября.