На Урале произошли две серьезных аварии с детьми

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Минувшим вечером в Свердловской области произошли сразу две серьезные аварии, в которых пострадали дети. Первое случилось в Новоуральске около 17:00, второе – в Нижнем Тагиле двумя часами позже.

Первая авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Комарова. Предварительно установлено, что водитель легковушки Volkswagen, проезжая на зеленый свет, сбил велосипедиста, мальчика 12 лет. Он неожиданно выскочил под колеса. Ребенка с тупой травмой живота госпитализировали в ЦГБ Новоуральска.

- 53-летний водитель пояснил, что мальчика он не увидел из-за встречного потока, тот выехал неожиданно с левой стороны, избежать наезда не удалось, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Сам мальчик пояснил, что торопился на тренировку и, увидев, что машин нет, решил проехать «зебру» на красный свет.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Вторая авария случилась в Нижнем Тагиле на 14-м километре Южного подъезда. Водитель автомобиля Suzuki врезался в стоящий впереди автомобиль Mitsubishi, который остановился на светофоре. От удара пострадала трехлетняя девочка. С ушибом мягких тканей головы ее доставили в ДЦГБ Нижнего Тагила, откуда, после осмотра медиками, отпустили домой.

- В момент ДТП ребенок находился на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту ребенка, и был пристегнут ремнем безопасности, благодаря чему серьезных травм не получил, - добавили в областной ГИБДД.

Водитель Suzuki объяснил полицейским, что он заметил стоящий впереди автомобиль, поспешил остановиться, но его машину повело юзом. Сейчас инспекторы ГИБДД по двум авариям устанавливают точные причины.