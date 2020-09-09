Новым замом мэра Екатеринбурга стала Екатерина Сибирцева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил себе нового заместителя по вопросам социальной политики. Им стала начальник Департамента образования Администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. Об этом официально объявили в пресс-службе мэрии.

Екатерина Сибирцева в 1989 году с серебряной медалью окончила школу №9 Екатеринбурга, в 1994 году – физический факультет УрГУ имени Горького. С этого же времени она работала учителем физики в родной школе, где с 2003 года стала заместителем директора, а с 2008 года – директором.

В 2014 году Сибирцева стала лауреатом премии имени В. Н. Татищева и Г. В. Де Геннина в номинации «За заслуги в области образования, культуры и искусства» за реализацию проекта «Музей без границ».

С 2016 года Екатерина Сибирцева возглавляла Департамент образования Администрации Екатеринбурга.