В Екатеринбурге осудили таксиста-инвалида, по вине которого погиб пешеход Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили таксиста Максима Носова, которого обвиняют в нарушении ПДД, из-за чего погибла женщина-пешеход. Водитель является инвалидом третьей группы по слуху. Смертельная авария произошла в начале февраля этого года.

- Двигаясь по проезжей части улице Титова, которая имеет одностороннее направление, Носов остановил автомобиль и намеревался начать движение задним ходом, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – При этом в начале улицы Титова установлен дорожный знак, предписывающий движение по всей ширине проезжей части только в одном направлении, который Носов видел и обязан был ему следовать.

Однако таксист начал двигаться задним ходом и сбил женщину, проходившую сзади автомобиля. Она получила сочетанную механическую травму головы, туловища и конечностей. Спустя месяц она погибла в одной из больниц Екатеринбурга.

Суд назначил Носову 1 год и 6 месяцев колонии-поселения, а также лишил прав на два года.