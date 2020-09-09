Екатеринбуржцы станцуют на Ural Music Night вместе с группой The Hatters

Фото: пресс-служба Ural Music Night

18 сентября в Екатеринбурге пройдет музыкальный фестиваль Ural Music Night. Изначально он должен был состояться еще летом, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на осень. Главным хедлайнером, который закроет фестиваль песней «Луч солнца золотого» стала певица Елка.

Еще одним ведущим артистом выступила группа «Хлеб». А сегодня, 9 сентября, стало известно, что на Ural Music Night приедет питерский коллектив The Hatters, они сыграют на Плотинке.

- Они не так давно появились на музыкальной сцене, но с самого начала громко заявили о себе. Выступления их всегда по-своему уникальны, они постоянно придумывают новые идеи для своих концертов, общаются с публикой и заводят танцпол, - рассказали в пресс-службе фестиваля Ural Music Night.

Кстати, группа The Hatters была в Екатеринбурге не так давно – музыканты закрывали своим выступлением «Венский фестиваль». И сделали это зажигательно – танцевали даже бабушки.