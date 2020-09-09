Еще на восьми улицах Екатеринбурга запретят парковаться

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге еще на восьми улицах установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Как и в прошлые разы, в этот раз в администрацию столицы Урала обратились местные жители, которые пожаловались на плохой проезд около домов.

Новые знаки установят уже в четвертом квартале этого года на следующих улицах:

- Смазчиков: от Уральской до переулка Трамвайного;

- Сулимова: от Чекистов до Учителей;

- Щорса: от Машинной до здания №7А по улице Щорса;

- Гоголя: от Карла Маркса до Малышева;

- Маршала Жукова: от Антона Валева до Челюскинцев;

- Героев России, Симская и переулок Саранинский на всем протяжении.

Напомним, что знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных.