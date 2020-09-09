Клиники сети «РЖД-Медицина» на СвЖД начали вакцинацию железнодорожников и населения против гриппа

Фото: предоставлено СвЖД

На Свердловской железной дороге началась прививочная кампания против гриппа. Учреждения сети «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Сургуте и Нижнем Тагиле проводят вакцинацию железнодорожников и всех желающих (по полису ОМС). Прививка ставится бесплатно.

В этом году на СвЖД планируется вакцинировать более 65 тыс. человек (на 22% больше, чем в 2019 году). Профилактические прививки в первую очередь рекомендованы сотрудникам, которые контактируют с большим количеством людей. Это работники вокзалов и поездных бригад, билетные кассиры. Также в приоритете те, кто обеспечивает движение поездов – диспетчеры, машинисты и их помощники, монтеры пути, осмотрщики вагонов, энергетики, связисты.

Для вакцинации будут применены отечественные вакцины с характеристиками, обеспечивающими высокий уровень безопасности в клиническом и эпидемиологическом отношении, минимальный риск развития поствакцинальных осложнений. Компоненты подобраны с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и прогнозов ВОЗ по типам вирусов, которые будут доминировать в этом сезоне.

Фото: предоставлено СвЖД

Отметим, в эпидемический сезон 2019-2020 годов зарегистрированный уровень заболеваемости гриппом среди работников холдинга РЖД, сделавших прививку, оказался существенно ниже по сравнению с теми, кто не был привит. Данные факты свидетельствуют об эффективности профилактики и значимости вакцинации. В этом году планируется «охватить» прививками 60% работников (а в группах риска - 75%).

На Свердловской магистрали железнодорожные учреждения здравоохранения имеются в каждом регионе. Все больницы сети «РЖД-Медицина» оснащены современным оборудованием, а также укомплектованы высококлассными специалистами.

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Вирус гриппа очень изменчив. Именно поэтому каждый год разрабатывается новая вакцина. В ответ на ее введение организм вырабатывает большое количество антител, которые при встрече с реальным вирусом активизируются и быстро уничтожают его. Прививка стимулирует иммунитет, на выработку его необходимо до 2-4 недель.