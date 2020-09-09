Юлия Михалкова напугала москвичей золотыми жуками

Фото: Юлия Михалкова в Instagram

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова после ухода из коллектива перебралась жить в Москву, где начала полноценную карьеру актрисы. Она снимается в новых телешоу, ведет детский КВН и даже пишет книгу о своей жизни в «Уральских пельменях».

А накануне она опубликовала на своей странице в Instagram видео с «позолоченным» жуком на асфальте и пошутила, что насекомое завезли в столицу для благоустройства дорог. «По программе благоустройства и реновации в центр Москвы завезли стильных элитных жуков с позолотой», - подписала Михалкова видео.

Оно вызвало такой ажиотаж среди ее подписчиков, что актриса поспешила объясниться:

- Моя шутка в свежей сториз про позолоченных жуков, которых, якобы, завезли в московские парки по программе благоустройства, вызвала невиданный ажиотаж и практически научные споры, - написала актриса. – Я и подумать не могла, что флора и фауна бульварного кольца столицы окажется настолько вам интересна!Может мне завести в сториз рубрику на эту тему и рассказывать иногда про изумрудных кузнечиков Остоженки и хрустальных комаров в Зарядье?

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