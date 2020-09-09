На территории всей Свердловской области объявили предупреждение о смоге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские синоптики объявили на территории всей Свердловской области предупреждение о смоге. Оно будет действовать до сегодняшнего вечера, 9 сентября. Соответствующая информация опубликована на сайте Уралгидрометцентра.

- С 20:00 8 сентября до 20:00 9 сентября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали синоптики. – Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20:00 9 сентября.

Чуть раньше мы писали о предупреждении только в Нижнем Тагиле. Оно также действует до вечера 9 сентября.