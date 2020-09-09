Ждали 15 лет: в Нижнем Тагиле открыли новый школьный стадион

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле у школы №1 открылась новая спортивная площадка с гигантским стадионом. На ее строительство из городского бюджета было выделено порядка 30 миллионов рублей, а общая площадь составила 10,6 «квадратов». Обновление стадиона местные жители ждали больше 15 лет.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

- Благодаря администрации города и слаженной работе МУП «Тагилдорстрой» за год на месте поросшего травой пустыря обустроено современное футбольное поле с искусственным покрытием, произведенным и протестированным в соответствии со стандартами качества FIFA, беговые дорожки, площадки для сдачи норм ГТО и занятий школьников, - рассказала директор школы №1 Людмила Шурыгина.

Сразу после открытия на спортплощадке прошел дружеский турнир по стритболу между выпускниками и учащимися школы.