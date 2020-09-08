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Спорт

Третья победа подряд: «Автомобилист» разгромил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ

Встреча прошла на арене «КРК Уралец»
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Хозяева льда разгромили гостей со счетом 7:0

Хозяева льда разгромили гостей со счетом 7:0

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На арене «КРК Уралец» сегодня встретились екатеринбургский «Автомобилист» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Матч завершился разгромной победой хозяев со счетом 7:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Григорий Белоусов, Чей Геноуэй, Павел Дацюк, Алексей Макеев, Вячеслав Литовченко, Ден Секстон и Андрей Обидин.

У «Автомобилиста» эта победа стала третьей подряд. После этой победы екатеринбургская команда набрала четыре очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

В следующем матче 11 сентября «Автомобилист» сыграют дома с нижегородским «Торпедо».