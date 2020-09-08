В Свердловской области третий день ищут пожилого мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В поисковой отряд «Лиза Алерт» обратился за помощью сын 79-летнего Сурова Василия Ивановича. Пожилой мужчина ушел из дома в поселке Рефтинский пятого сентября и не вернулся. Три дня о его местоположении ничего не известно.

По словам волонтеров, у них даже нет информации, во сколько он ушел из дома и, в каком направлении мог пойти. Сейчас поисковому отряду требуется помощь добровольцев.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: карие

Волосы: чёрные, короткая стрижка

Был одет: серо-коричневая куртка, зеленая рубашка в клетку, темно-коричневые брюки, черные ботинки, темно-коричневая кепка.

Особые приметы: носит щетину.

Василий Иванович нуждается в медицинской помощи. Если вы знаете, где он может находиться, сообщите инфоргу поиска Анастасии по телефону: 8 982 457 89 64.