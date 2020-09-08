В Юго-западном районе Екатеринбурга два раза за день устроили стрельбу из окон

Сотрудники полиции проведут проверки после стрельбы из окон на Юго-западе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Юго-западном районе Екатеринбурга сегодня было не спокойно - из окон двух разных домов были слышны выстрелы. Сначала днем в полицию обратились жители дома на Шаумяна, а затем, вечером - из дома на Начдива Онуфриева.

- Представители МВД зафиксировали сразу два случая применения предметов, похожих на оружие. Первый тревожный сигнал поступил в дежурную часть ОП № 5 в 16:38. Местные жители проинформировали территориальный ОВД, что на улице Шаумяна с балкона квартиры, расположенной на 13-м этаже, ведётся стрельба, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Нарушителем спокойствия оказался 31-летний местный житель Дмитрий. Стрельбу он устроил в состоянии алкогольного опьянения. У мужчины изъяли ствол марки ИЖ-161 ПС, внешне похожий на автомат Калашникова и и удостоверение адвоката. Сейчас мужчина находится в отделении полиции.

- Является ли изъятое удостоверение адвоката подлинным, сейчас сыщики выясняют. Что касается орудия преступления, отмечу: оно не могло причинить никому никакого вреда, так как является охолощенным, оно находится в свободной продаже. Такие инциденты в нашем регионе ранее уже фиксировались, виновные наказывались, - добавил Валерий Горелых.

Кто устроил стрельбу из окон на Начдива Онуфриева еще не известно. Сейчас сотрудники полиции пытаются попасть в квартиру, из которой были слышны выстрелы. Пока дверь никто не открывает, силовики пытаются установить личность собственника квартиры.

- Здесь из окна одной из квартир кто-то из «храбрецов» устроил подобный же фейерверк, стреляя вверх. На месте происшествия полицией сейчас создана зона безопасности. Оперуполномоченные вызвали бойцов спецподразделения СОБР. Они прибудут в ближайшее время, - рассказал Валерий Горелых.

К счастью, во время стрельбы никто не пострадал. По обоим случаям сотрудники полиции проведут проверку.