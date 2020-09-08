В Екатеринбурге работникам предприятия работодатель не выплатил больше 7 миллионов

Работники получили заработанные деньги только после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура во время проверки трудового законодательства деятельности АО «Уральская водная компания» выяснила, что 58 сотрудников предприятия три месяца - с апреля по июнь, не получали зарплату. Всего работодатель остался должен сотрудникам больше 7 миллионов рублей.

- В целях устранения нарушений трудовых прав работников прокуратура в адрес руководителя предприятия внесла представление с требованием об устранении нарушений трудового законодательства, в интересах работников направила заявления в суд о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После вмешательства прокуратуры сотрудникам полностью выплатили деньги. Кроме того, прокуратура в отношении АО «Уральская водная компания» возбудила административное дело.