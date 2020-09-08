В Нижнем Тагиле через неделю начнут подключать отопление

В домах Нижнего Тагила скоро станет тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле через неделю - 15 сентября начнется отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал сегодня глав города Владислав Пинаев. Батареи станут горячими во всех городских объектах постепенно. Первыми к теплу подключат социальные учреждения. Батареи станут горячими во всех социальных объектах в течение недели.

- Практически все теплоисточники и насосные станции к настоящему моменту готовы к работе в условиях отопительного сезона. Отремонтировано более 13 километров тепловых сетей. Заключены договоры на поставку необходимого объема твердого топлива. Создан запас материально-технических ресурсов для устранения возможных технологических нарушений, - рассказал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Если у жителей Нижнего Тагила возникнет вопрос по поводу подключения тепла, его можно задать, позвонив на «горячую линию» единой дежурной диспетчерской службы по телефонам: 25-78-83, 25-78-92 и 112».