Свердловская область находится на 7 месте по приросту больных с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в регионе стабильная Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 8 сентября 2020 года Свердловская область находится на 7 месте по динамике прироста больных с коронавирусом. Власти региона оценивают ситуацию с пандемией как стабильную.

Подъема заболеваемости в настоящее время нет, в больницах постепенно продолжается высвобождение коек для ковидных пациентов.

- Вторая волна не наступает. Этого и не может быть, потому что еще первая не закончилась, - говорит заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – Нам удалось сдержать риски начала сентября, которые связаны с началом нового учебного года и возвращением граждан из отпусков.

Также, по словам заместителя губернатора Свердловской области, в регионе не наблюдается рост заболеваемости пневмонией, хотя есть небольшой всплеск по ОРВИ, но это сезонное явление.

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